Акционеры Facebook будут судиться с социальной сетью

Члены общества акционеров Facebook подали против компании судебный иск. Инвесторы обвиняют компанию-владельца соцсети в том, что из-за их политики конфиденциальности данных упала стоимость акций.

Акционеры Facebook через суд обвинили руководство компании в том, что из-за их действий и заявлений стоимость акций соцсети упала на 7%, что может стать причиной финансовых потерь. Инвесторы требуют компенсации от Facebook, однако сумма компенсации не озвучивается.Ранее в СМИ обвинили социальную сеть в содействии работе Cambridge Analytica, алгоритм которой смог собрать без ведома 50 млн пользователей данные про их политические предпочтения. Разработанный алгоритм должен был присылать пользователям рекламу определенной политической направленности для того, чтобы влиять на их политический выбор.Представители Facebook объяснили, что утечка данных через Cambridge Analytica действительно произошла еще 2015 году, но при выявлении данного факта, приложение было сразу заблокировано, а также было выдвинуто требование удалить всю переданную информацию.