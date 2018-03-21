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| | Минобороны: Химик из СССР имеет отношение к созданию яда, которым отравили Скрипаля

Минобороны: Химик из СССР имеет отношение к созданию яда, которым отравили Скрипаля

Сегодня, 17:34
Производители яда, с помощью которого отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, могли применить данные химика Вила Мирзаяна, ранее работавшего в СССР. Так считают в Минобороны России.

Минобороны: Химик из СССР имеет отношение к созданию яда, которым отравили Скрипаля

 

Как рассказали в военном ведомстве, Москва рассматривает факт обнародования Мирзаяновым формулы токсинов и процедуры их синтеза как помощь террористам. Далее сообщается, что при присутствии данной формулы, созданной Мирзаяновым, и нужного оборудования яд можно получить без особых сложностей любому, кто имеет образование химика.

Немного ранее Вил Мирзаян, ныне проживающий в США, заявил, что по созданной им формуле могли разработать отравляющее вещество. Химик сообщает, что при наличии формулы процедура сложная и очень опасная. Ученый заметил, что синтезировать токсины вне РФ мог бы пункт с грамотными экспертами. Такие центры есть в Китае и США.
Никита Готский
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