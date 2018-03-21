Семёна Слепакова внесли в базу данных «Миротворец»

Известный российский продюсер и музыкант Семён Слепаков был внесён в список сайта «Миротворец». В список скандально известного украинского портала попадают лица, несущие потенциальную опасность по отношению к Украине.

Александр Вест

В «чёрный список» Украины, в который попадают якобы враги украинского государства, представляющие собой опасность для независимости страны, Слепаков попал вследствие посещения крымского полуострова. Визит Семёна Слепакова в Крым посчитали в Украине за нарушение территориальной границы украинского государства с целью сознательного проникновения в аннексированный Российской Федерацией крымский полуостров.Стоит напомнить, «Миротворец» существует уже в течение четырёх лет, за которые в его список были причислены многие российские артисты, посетившие Крым. Одной из причин, по которым было прекращено производство популярного украинского телесериала «Сваты», стало попадание Фёдора Добронравова в данный перечень.