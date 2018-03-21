Радиоведущую отстранили от эфира за равнение 74% россиян с приматами

В эфире «Радио СВ» ведущая выступила с жесткой критикой прошедших выборов президента РФ, за что руководство радиостанции отстранило ее работы. Также радио принесло извинения перед слушателями, которым пришлось услышать негативную оценку российской политической и избирательной системы. Извиниться пришлось и радиоведущей.
Радиоведущую отстранили от эфира за равнение 74% россиян с приматамиСегодня, 16:33
Маан де Стинвинкель, голландская певица, разрыдалась в прямом эфире на радио из-за голого мужчины. Об этом проинформировали зарубежные СМИ.
Песни Лолиты Милявской больше не появятся в эфире «Русского радио». Об этом стало известно со страницы известной певицы в социальной сети Instagram. Причины
Радио BBC подверглось жесткой критике со стороны слушателей. Причиной стал неожиданный звонок мужчины-педофила в рамках прямого эфира.