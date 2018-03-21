Радиоведущую отстранили от эфира за равнение 74% россиян с приматами

На Камчатке радиоведущая высказалась о результатах выборов президента России, за что ее отстранили от работы. Во время эфира ведущая сказала, что ей все больше кажутся приматами 74% российских избирателей.

По словам ведущей, она не стремилась никого оскорбить, а высказывала свое мнение, при этом стараясь не нарушать рамки приличия. В эфире «Радио СВ» она выразила радость по поводу окончания «балагана», под которым имела в виду выборы. Девушка захотела разделить эту радость с теми, кто «купил селедочку на избирательном участке, а также запасся «водочкой в магазине за углом». По словам ведущей, теперь «стабильно-отстойная» жизнь в стране продолжиться, а политики продолжат обогащаться за счет бедствующих граждан. «У меня все чаще складывается впечатление, что в стране, где я живу, 74% граждан это приматы», - сообщила ведущая. Отдельно ведущая поблагодарила тех, кто помогал фальсифицировать выборы с помощью «вбросов» на камчатских избирательных участках.

В эфире «Радио СВ» ведущая выступила с жесткой критикой прошедших выборов президента РФ, за что руководство радиостанции отстранило ее работы. Также радио принесло извинения перед слушателями, которым пришлось услышать негативную оценку российской политической и избирательной системы. Извиниться пришлось и радиоведущей.