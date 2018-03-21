Путин поручил проработать список Собчак о помиловании 16 человек

«Действительно, такой список был передан президенту от Собчак. Владимир Путин его принял и поручил своей администрации его прорабатывать», - заявил пресс-секретарь 21 марта, но добавил, что дополнительной информацией по этому вопросу он не располагает.
19 марта бизнес-омбудсмен Борис Титов, проводя встречу с Путиным, также передал от себя список с четырьмя фамилиями предпринимателей, которые на сегодняшний день находятся за рубежом, но хотят вернуться в Российскую Федерацию. Они хотят сделать это, но им мешают заведенные уголовные дела.
В штабе Собчак обращение к президенту также подтвердили. В списке фигуранты «дела 26 марта», осужденные по делам о терроризме, так называемые «крымские активисты». Также внесен в список ученый Лапыгин, осужденный за государственную измену, брат главного российского оппозиционера Олег Навальный, осужденный за создание экстремистского сообщества, журналист РБК Александр Соколов, украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный на 20 лет за терроризм.