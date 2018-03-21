Путин поручил проработать список Собчак о помиловании 16 человек

Президент России Владимир Путин получил от кандидата Ксении Собчак список, в котором значатся имена 16 человек. По мнению бывшей ведущей «Дома-2», ныне пытающейся строить собственную политическую карьеру, президент должен их помиловать. Дмитрий Песков подтвердил, что Путин поручил собственной администрации проработать данный вопрос.

Николай Офицеров

», - заявил пресс-секретарь 21 марта, но добавил, что дополнительной информацией по этому вопросу он не располагает.19 марта бизнес-омбудсмен Борис Титов, проводя встречу с Путиным, также передал от себя список с четырьмя фамилиями предпринимателей, которые на сегодняшний день находятся за рубежом, но хотят вернуться в Российскую Федерацию. Они хотят сделать это, но им мешают заведенные уголовные дела.В штабе Собчак обращение к президенту также подтвердили. В списке фигуранты «дела 26 марта», осужденные по делам о терроризме, так называемые «крымские активисты». Также внесен в список ученый Лапыгин, осужденный за государственную измену, брат главного российского оппозиционера Олег Навальный, осужденный за создание экстремистского сообщества, журналист РБК Александр Соколов, украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный на 20 лет за терроризм.