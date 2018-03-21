Власти Украины разорвали программу экономического сотрудничества с Россией

21 марта состоялось совещание кабмина Украины, где было утверждено постановление завершить экономическое сотрудничество с Россией.

Пелагея Лебединская

После совещания кабмина Украины, премьер-министр Владимир Гройсман дал корреспондентам интервью, в котором огласил, что с сегодняшнего дня будет остановлена программа экономического сотрудничества с Россией. Украина теперь будет сотрудничать исключительно с Европой. Власти переориентируют экономику и увеличат экспорт в страны ЕС. Со слов Гройсмана, так Украина быстрее соединится в единое целое с Европой.Отметим, что программа экономического сотрудничества между Россией и Украиной была создана и утверждена в 2011 году, она была действительна до 2020 года. Чиновники Верховной Рады хотят прекратить все отношения с Россией и не зависеть от нее.