Китай грозится разрушить отношения с США из-за Тайваня

Китай намерен жестко ответить США за «торговые войны» и Тайвань. Об этом сообщили представители МИД КНР.

Никита Готский

По словам китайских дипломатов, если Пекин заставят принимать участие в таком противостоянии, но оставаться в стороне республика не станет. Также сообщается, если действия Вашингтона навредят интересам Пекина, то в таком случае азиатская сторона примет все необходимые на то меры.В МИД КНР заявили, что Китай не желает портить отношения американцами, так как последние четыре десятка лет таты имели масштабный рынок в Китае, а огромное количество китайцев обладали рабочим местом. Недоволен Пекин и намерением главы Белого дома Дональда Трампа ввести налог на китайскую продукцию в размере 60 миллиардов долларов.Сегодня Пекин отправил ноту протеста в Вашингтон в связи с сотрудничеством США и Тайваня. Китай говорит о «единой стране», но в обратном случае грозит ослаблением отношений между двумя сторонами. Трамп ранее разрешил официальные визиты в Тайвань.