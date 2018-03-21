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| | Китай грозится разрушить отношения с США из-за Тайваня

Китай грозится разрушить отношения с США из-за Тайваня

Сегодня, 15:26
Китай намерен жестко ответить США за «торговые войны» и Тайвань. Об этом сообщили представители МИД КНР.

Китай грозится разрушить отношения с США из-за Тайваня

 

По словам китайских дипломатов, если Пекин заставят принимать участие в таком противостоянии, но оставаться в стороне республика не станет. Также сообщается, если действия Вашингтона навредят интересам Пекина, то в таком случае азиатская сторона примет все необходимые на то меры.

В МИД КНР заявили, что Китай не желает портить отношения американцами, так как последние четыре десятка лет таты имели масштабный рынок в Китае, а огромное количество китайцев обладали рабочим местом. Недоволен Пекин и намерением главы Белого дома Дональда Трампа ввести налог на китайскую продукцию в размере 60 миллиардов долларов.

Сегодня Пекин отправил ноту протеста в Вашингтон в связи с сотрудничеством США и Тайваня. Китай говорит о «единой стране», но в обратном случае грозит ослаблением отношений между двумя сторонами. Трамп ранее разрешил официальные визиты в Тайвань.
Никита Готский
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