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| | Визовые центры Польши в России временно прекратят свою работу

Визовые центры Польши в России временно прекратят свою работу

Сегодня, 14:23
Польские визовые центры в России временно остановят свою деятельность. Работа пунктов прекратится 27 марта.

Визовые центры Польши в России временно прекратят свою работу

 

Последний день приема документов в областных визовых центрах являлся 20 марта. В Москве крайний срок приема 22 марта. Источники, близкие к Варшаве, отмечают, что с 21 марта визовые центры в регионах станут выдавать только готовые паспорта, а через два дня такими действиями займется визовый центр в столице РФ. Подать заявление на получение визы с 23 марта можно только с помощью консульского отдела в Москве и лишь с условием предварительной регистрации.

Варшава утверждает, что приостановка работы центров объясняется техническим причинами. Свою деятельность они восстановят после заключения договора с фирмой VFS Global, ориентировочно в начале апреля.

Чиновники считают, такие перемены не вызовут сложностей у туристов. В январе Польшу посетили более 32 тысяч граждан России.
Никита Готский
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