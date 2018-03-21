Посол Великобритании отказался принять участие во встрече МИД РФ по «делу Скрипаля»

Сегодня в МИД РФ пройдет встреча с послами иностранных государств для обсуждения ситуации с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Представитель британского посольства сообщил, что глава дипмиссии Великобритании Лори Бристоу на заседание не придет.

Виктория Озерова

Представитель посольства Великобритании в РФ проинформировал, что страна рассматривает вопрос взаимодействия с Москвой по вопросу отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля на рабочем уровне. На сегодняшнюю встречу в МИД РФ глава дипмиссии Великобритании Лори Бристоу не явится. Больше никаких разъяснений по этому поводу не поступало.Напомним, что сегодня состоится заседание всех аккредитованных в РФ послов иностранных государств с администрацией отдела по вопросам нераспространения и контроля над вооружением. Основной темой станет «дело Скрипаля». Россия представит свою точку зрения иностранным представителям.