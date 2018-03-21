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| | Посол Великобритании отказался принять участие во встрече МИД РФ по «делу Скрипаля»

Посол Великобритании отказался принять участие во встрече МИД РФ по «делу Скрипаля»

Сегодня, 13:43
Сегодня в МИД РФ пройдет встреча с послами иностранных государств для обсуждения ситуации с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Представитель британского посольства сообщил, что глава дипмиссии Великобритании Лори Бристоу на заседание не придет.

Посол Великобритании отказался принять участие во встрече МИД РФ по «делу Скрипаля»

 

Представитель посольства Великобритании в РФ проинформировал, что страна рассматривает вопрос взаимодействия с Москвой по вопросу отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля на рабочем уровне. На сегодняшнюю встречу в МИД РФ глава дипмиссии Великобритании Лори Бристоу не явится. Больше никаких разъяснений по этому поводу не поступало.

Напомним, что сегодня состоится заседание всех аккредитованных в РФ послов иностранных государств с администрацией отдела по вопросам нераспространения и контроля над вооружением. Основной темой станет «дело Скрипаля». Россия представит свою точку зрения иностранным представителям.
Виктория Озерова
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