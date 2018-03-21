Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

«Новатэк» запатентовал новую технологию сжижения газа при помощи холода Боксер Головкин не верит словам своего соперника, отравившегося мясом с допингом Основатель WhatsApp призывает подписчиков удалять аккаунты в Facebook Лена Миро пожалела нерождённого наследника Ксении Собчак Дизайнер из Украины обвинила бренд Zara в плагиате ее идей В США книга про кролика-гея вице-президента США стала бестселлером Иванка Трамп провела научный эксперимент и стала жертвой травли в Сети Трансгендер из-за зависти столкнул королеву красоты со сцены Любимое мороженое Путина вышло в Топ-3 российского рынка Маленькая дочь Пугачевой и Галкина продефилировала в свадебном платье Джигарханян нашёл кем заменить Цымбалюк-Романовскую Новый вид перца «Египетская сила» вывели сибирские учёные
| | Маккейн выступил с критикой против Трампа за поздравление Путина

Маккейн выступил с критикой против Трампа за поздравление Путина

Сегодня, 12:51
Знаменитый американский сенатор по имени Джон Маккейн выступил с критикой в адрес американского президента Дональда Трампа, который, по его мнению, не должен был поздравлять президента РФ Владимира Путина с очередной победой на выборах.

Маккейн выступил с критикой против Трампа за поздравление Путина

 

По словам Джона Маккейна, Дональд Трамп не пожелал выступить в качестве лидера свободного мира, выразив свои поздравления диктатору, победившему на фальсифицированных выборах. Также сенатор заявил о том, что поздравления американского президента стали оскорблением для каждого россиянина, который был лишён права на честные выборы, от которых зависит судьба государства. Стоит напомнить, на президентских выборах в России, которые прошли в минувшее воскресенье, явка избирателей превысила 67 процентов, а за Владимира Путина свои голоса отдали более 76 процентов россиян, обеспечив российскому президенту убедительную победу.

Несмотря на открытую критику выборов, результаты которых, по мнению большинства россиян, были предопределены, наблюдатели от ШОС подтвердили прозрачность и открытость принципов проведения голосования.
Александр Вест
Новости по теме
Президент Сирии поздравил Путина с победой на президентских выборах
Президент Сирии поздравил Путина с победой на президентских выборах

Башар Асад считает победу Владимира Путина на президентских выборах в РФ «естественным результатом». Текст поздравления президента Сирии обнародовала

Настало время решительных действий против Путина – Маккейн
Настало время решительных действий против Путина – Маккейн

Сенатор Соединенных Штатов Джон Маккейн сообщил, что настало время решительных действий против президента Российской Федерации Владимира Путина.

Пахор получил от Путина поздравления с победой на выборах президента Словении
Пахор получил от Путина поздравления с победой на выборах президента Словении

Борут Пахор получил поздравления от российского коллеги Владимира Путина с победой на выборах президента Словении, об этом сообщают представители администрации

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости