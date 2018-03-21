Маккейн выступил с критикой против Трампа за поздравление Путина

Знаменитый американский сенатор по имени Джон Маккейн выступил с критикой в адрес американского президента Дональда Трампа, который, по его мнению, не должен был поздравлять президента РФ Владимира Путина с очередной победой на выборах.

Александр Вест

По словам Джона Маккейна, Дональд Трамп не пожелал выступить в качестве лидера свободного мира, выразив свои поздравления диктатору, победившему на фальсифицированных выборах. Также сенатор заявил о том, что поздравления американского президента стали оскорблением для каждого россиянина, который был лишён права на честные выборы, от которых зависит судьба государства. Стоит напомнить, на президентских выборах в России, которые прошли в минувшее воскресенье, явка избирателей превысила 67 процентов, а за Владимира Путина свои голоса отдали более 76 процентов россиян, обеспечив российскому президенту убедительную победу.Несмотря на открытую критику выборов, результаты которых, по мнению большинства россиян, были предопределены, наблюдатели от ШОС подтвердили прозрачность и открытость принципов проведения голосования.