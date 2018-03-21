Трамп выразил беспокойство Путину по поводу нового смертоносного оружия России

Новое российское оружие беспокоит США. Свои опасения по этому поводу высказал американский лидер Дональд Трамп Владимиру Путину.

Никита Готский

Шеф Белого дома недавно провел телефонную беседу со своим коллегой из Москвы. В процессе диалога он выразил обеспокоенность касательно новых ядерных разработок РФ. Трамп заволновался после услышанного выступления кремлевского лидера, где тот поведал о создании на территории России континентальной ракеты и боеголовок с ядерным зарядом. Они, по мнению Трампа, «переиграют американскую оборону».Президент США впервые после выборов главы РФ вышел на связь с Путиным 20 марта. В телефонном диалоге он выразил поздравления коллеге по поводу победы в избирательной кампании. Помимо этого, обе стороны обговорили обстановку в Корее и борьбу с радикальными исламистами.