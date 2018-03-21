Трамп выразил беспокойство Путину по поводу нового смертоносного оружия России

Шеф Белого дома недавно провел телефонную беседу со своим коллегой из Москвы. В процессе диалога он выразил обеспокоенность касательно новых ядерных разработок РФ. Трамп заволновался после услышанного выступления кремлевского лидера, где тот поведал о создании на территории России континентальной ракеты и боеголовок с ядерным зарядом. Они, по мнению Трампа, «переиграют американскую оборону».
Президент США впервые после выборов главы РФ вышел на связь с Путиным 20 марта. В телефонном диалоге он выразил поздравления коллеге по поводу победы в избирательной кампании. Помимо этого, обе стороны обговорили обстановку в Корее и борьбу с радикальными исламистами.