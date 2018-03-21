Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

«Новатэк» запатентовал новую технологию сжижения газа при помощи холода Боксер Головкин не верит словам своего соперника, отравившегося мясом с допингом Основатель WhatsApp призывает подписчиков удалять аккаунты в Facebook Лена Миро пожалела нерождённого наследника Ксении Собчак Дизайнер из Украины обвинила бренд Zara в плагиате ее идей В США книга про кролика-гея вице-президента США стала бестселлером Иванка Трамп провела научный эксперимент и стала жертвой травли в Сети Трансгендер из-за зависти столкнул королеву красоты со сцены Любимое мороженое Путина вышло в Топ-3 российского рынка Маленькая дочь Пугачевой и Галкина продефилировала в свадебном платье Джигарханян нашёл кем заменить Цымбалюк-Романовскую Новый вид перца «Египетская сила» вывели сибирские учёные
| | Онлайн-трансляцию «Ночь выборов – 2018» смотрели 15 млн человек

Онлайн-трансляцию «Ночь выборов – 2018» смотрели 15 млн человек

Сегодня, 12:11
Представители пресс-службы проекта под названием «Ночь выборов – 2018» сообщили о том, что прямую трансляцию на интернет-ресурсе одновременно наблюдали не менее 15 миллионов человек.

Онлайн-трансляцию «Ночь выборов – 2018» смотрели 15 млн человек

 

По словам представителей данного проекта, всего за онлайн-трансляцией следили более 70 миллионов человек, если учитывать аудиторию, приобщившуюся к просмотру посредством социальных сетей. Марафон под названием «Ночь выборов – 2018» в общей сложности продлился около 13 часов, а на сайте проекта одновременно за трансляцией следили не менее 15 миллионов человек. Само мероприятие своим присутствием почтили более тысячи гостей, в числе которых были также и около 177 представителей иностранных и российских средств массовой информации.

Напомним, в рамках данного проекта в дискуссию вступали многие социологи, политологи, международные и российские журналисты, парламентарии, блогеры, общественные наблюдатели, а также некоторые представители отечественной эстрады.
Александр Вест
Новости по теме
В 2017 году население России получило 300 миллионов посылок из онлайн-маркетов
В 2017 году население России получило 300 миллионов посылок из онлайн-маркетов

Жители России в 2017 году получили больше 300 миллионов бандеролей из иностранных онлайн-маркетов, объемы поставок продолжают увеличиваться. Об этом сообщили в

Тимати и Макса Фадеев объявили о сотрудничестве в рамках нового проекта
Тимати и Макса Фадеев объявили о сотрудничестве в рамках нового проекта

Известный российский продюсер Макс Фадеев объединился с не менее популярным рэп-исполнителем Тимати в рамках нового современного проекта под названием «Песни»,

На реализацию проекта «Стена» записались более тысячи человек
На реализацию проекта «Стена» записались более тысячи человек

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк, который проинспектировал строительство защитных сооружений на границе с Россией, заявил о том, что уже не менее 1100

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости