Онлайн-трансляцию «Ночь выборов – 2018» смотрели 15 млн человек

Представители пресс-службы проекта под названием «Ночь выборов – 2018» сообщили о том, что прямую трансляцию на интернет-ресурсе одновременно наблюдали не менее 15 миллионов человек.

Александр Вест

По словам представителей данного проекта, всего за онлайн-трансляцией следили более 70 миллионов человек, если учитывать аудиторию, приобщившуюся к просмотру посредством социальных сетей. Марафон под названием «Ночь выборов – 2018» в общей сложности продлился около 13 часов, а на сайте проекта одновременно за трансляцией следили не менее 15 миллионов человек. Само мероприятие своим присутствием почтили более тысячи гостей, в числе которых были также и около 177 представителей иностранных и российских средств массовой информации.Напомним, в рамках данного проекта в дискуссию вступали многие социологи, политологи, международные и российские журналисты, парламентарии, блогеры, общественные наблюдатели, а также некоторые представители отечественной эстрады.