Высланные из Лондона российские дипломаты вернулись в Москву

На родину вернулись все российские дипломаты, выдворенные из Великобритании согласно указу британского правительства. В Москву вернулись около 80 дипломатов, ранее работавших в Лондоне в рамках российской дипломатической миссии.

Александр Вест

Стоит напомнить, решение о высылке дипломатов из РФ, работавших ранее в Великобритании, было принято британским правительством вследствие ухудшения отношений с Россией. Отметим, отношения между Великобританией и Российской Федерацией пошатнулись после попытки устранения бывшего сотрудника ГРУ по имени Сергея Скрипаля, который был отравлен с помощью вещества «Новичок», как и его дочь Юлия. Британские следователи полагают, что отравляющее вещество было нанесено на вещи Юлии, пребывавшей в Москве перед вылетом в Лондон.Заметим, в качестве ответных мер в Санкт-Петербурге свою деятельность прекратят консульство Великобритании, а также Британский совет. Также представители британской дипломатической миссии в России были объявлены персонами нон-грата.