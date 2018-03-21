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| | Тхин Чжо ушел в отставку с поста президента Мьянмы

Тхин Чжо ушел в отставку с поста президента Мьянмы

Сегодня, 10:12
Президент Мьянмы 71-летний У Тхин Чжо подал в отставку после двух лет правления. Информацию об этом подтвердили источники в агентстве «Синьхуа». Согласно данным прессы, бывший президент решил отойти от должности, чтобы «отдохнуть».

Тхин Чжо ушел в отставку с поста президента Мьянмы

 

«Возглавляющий Мьянму У Тхин Чжо по собственному желанию подал заявление в отставку 21 марта. Новый лидер республики будет избран в течении ближайших семи рабочих дней», - отмечается в заявлении.

В прессе ранее появилась информация относительно того, что отставка президента происходит в связи с состоянием его здоровья. Власти эту информацию всячески опровергали.

Тхин Чжо стал первым лидером стране за последние пол столетия, который не является представителем вооруженных сил. Военнослужащие приходили к власти регулярно после устроенного ими переворота в 1962 году.

Тхина Чжо избрал парламент страны в марте 2016 года. Он обладал профессорской степенью, преподавал в университете, являлся близким другом и соратником лидера Национальной лиги за демократическое движение и нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи.
Николай Офицеров
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