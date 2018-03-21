Тхин Чжо ушел в отставку с поста президента Мьянмы

«Возглавляющий Мьянму У Тхин Чжо по собственному желанию подал заявление в отставку 21 марта. Новый лидер республики будет избран в течении ближайших семи рабочих дней», - отмечается в заявлении.
В прессе ранее появилась информация относительно того, что отставка президента происходит в связи с состоянием его здоровья. Власти эту информацию всячески опровергали.
Тхин Чжо стал первым лидером стране за последние пол столетия, который не является представителем вооруженных сил. Военнослужащие приходили к власти регулярно после устроенного ими переворота в 1962 году.
Тхина Чжо избрал парламент страны в марте 2016 года. Он обладал профессорской степенью, преподавал в университете, являлся близким другом и соратником лидера Национальной лиги за демократическое движение и нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи.