Тхин Чжо ушел в отставку с поста президента Мьянмы

Президент Мьянмы 71-летний У Тхин Чжо подал в отставку после двух лет правления. Информацию об этом подтвердили источники в агентстве «Синьхуа». Согласно данным прессы, бывший президент решил отойти от должности, чтобы «отдохнуть».

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», - отмечается в заявлении.В прессе ранее появилась информация относительно того, что отставка президента происходит в связи с состоянием его здоровья. Власти эту информацию всячески опровергали.Тхин Чжо стал первым лидером стране за последние пол столетия, который не является представителем вооруженных сил. Военнослужащие приходили к власти регулярно после устроенного ими переворота в 1962 году.Тхина Чжо избрал парламент страны в марте 2016 года. Он обладал профессорской степенью, преподавал в университете, являлся близким другом и соратником лидера Национальной лиги за демократическое движение и нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи.