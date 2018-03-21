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| | Детектор лжи подтвердил слова порноактрисы о сексуальной связи с Трампом

Детектор лжи подтвердил слова порноактрисы о сексуальной связи с Трампом

Сегодня, 09:40
В США всё большая шумиха возникает вокруг бывшей порноактрисы по имени Стефани Клиффорд, которая ранее заявила о произошедшем сексуальном контакте с Дональдом Трампом. Стефани прошла проверку с помощью детектора лжи, который полностью подтвердил правдивость её заявлений.

Детектор лжи подтвердил слова порноактрисы о сексуальной связи с Трампом

 

Ранее Клиффорд рассказала о том, что у неё с Дональдом Трампом возникла сексуальная связь в то время, когда нынешний президент США уже находился в брачных отношениях со своей супругой Меланьей. Напомним, адвокат Трампа подал в суд на экс-порноактрису, обвинив её в неоднократном нарушении договорённости, относительно которой Стефани должна была молчать о произошедшем сексуальном контакте с Трампом в обмен на денежное вознаграждение.

 

Заметим также, что Клиффорд получила за своё молчание 130 тысяч долларов в 2016 году, когда проходила президентская компания Трампа. Правозащитник американского президента Майкл Коэн заявил о том, что Стефани, по меньшей мере, нарушила их соглашение не меньше 20 раз.
Александр Вест
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