В США признали бессилие перед гиперзвуковым оружием России

Генерал убежден в том, что Соединенные Штаты попросту не имеют необходимых средств защиты в случае, если реальный конфликт между державами проявится и Россия применит сверхзвуковое оружие.
«У нас не имеется никакой защиты, которая помогла бы предотвратить применение такого оружия против нас», -уверяет Хайтен.
Он также отметил, что единственной защитой США все это время является, по сути, лишь угроза так называемого «ядерного возмездия».
«Мы могли бы ответить с помощью сил сдерживания, которые включают в себя триаду и различные ядерные возможности, которыми США обладает специально для реагирования на подобные угрозы», - подчеркивает Хайтен.
Президент России Владимир Путин ранее в ходе послания к парламенту предсавил самые новые виды вооружения и особое внимание уделили системе «Авангард», способной лететь в плотных слоях атмосферы со скоростью, превышающей число Маха в 20 раз.