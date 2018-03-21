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| | В США признали бессилие перед гиперзвуковым оружием России

В США признали бессилие перед гиперзвуковым оружием России

Сегодня, 08:43
На данный момент военная сфера США не может абсолютно ничего противопоставить производимому в России гиперзвуковому оружию. Соответствующее заявление было сделано председателем Стратегического командования Вооруженных сил США генералом Джоном Хайтеном в ходе слушания в комитете американского сената по вопросам вооружения.

В США признали бессилие перед гиперзвуковым оружием России

 

Генерал убежден в том, что Соединенные Штаты попросту не имеют необходимых средств защиты в случае, если реальный конфликт между державами проявится и Россия применит сверхзвуковое оружие.

«У нас не имеется никакой защиты, которая помогла бы предотвратить применение такого оружия против нас», -уверяет Хайтен.

Он также отметил, что единственной защитой США все это время является, по сути, лишь угроза так называемого «ядерного возмездия».

«Мы могли бы ответить с помощью сил сдерживания, которые включают в себя триаду и различные ядерные возможности, которыми США обладает специально для реагирования на подобные угрозы», - подчеркивает Хайтен.

Президент России Владимир Путин ранее в ходе послания к парламенту предсавил самые новые виды вооружения и особое внимание уделили системе «Авангард», способной лететь в плотных слоях атмосферы со скоростью, превышающей число Маха в 20 раз.
Николай Офицеров
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