В США признали бессилие перед гиперзвуковым оружием России

На данный момент военная сфера США не может абсолютно ничего противопоставить производимому в России гиперзвуковому оружию. Соответствующее заявление было сделано председателем Стратегического командования Вооруженных сил США генералом Джоном Хайтеном в ходе слушания в комитете американского сената по вопросам вооружения.

Николай Офицеров

Генерал убежден в том, что Соединенные Штаты попросту не имеют необходимых средств защиты в случае, если реальный конфликт между державами проявится и Россия применит сверхзвуковое оружие.», -уверяет Хайтен.Он также отметил, что единственной защитой США все это время является, по сути, лишь угроза так называемого «ядерного возмездия».», - подчеркивает Хайтен.Президент России Владимир Путин ранее в ходе послания к парламенту предсавил самые новые виды вооружения и особое внимание уделили системе «Авангард», способной лететь в плотных слоях атмосферы со скоростью, превышающей число Маха в 20 раз.