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| | Лукашенко жалеет о времени, потраченном на просмотр "Матильды" и "Смерти Сталина"

Лукашенко жалеет о времени, потраченном на просмотр "Матильды" и "Смерти Сталина"

Сегодня, 22:43
Глава Беларуси Александр Лукашенко жалеет о потраченном времени ради просмотра фильмов «Матильда» и «Смерть Сталина». Он раскритиковал данные киноленты.

Лукашенко жалеет о времени, потраченном на просмотр "Матильды" и "Смерти Сталина"

 

Александр Лукашенко не остался в стороне и тоже посмотрел нашумевшие фильмы о любви Николая II и кончине советского диктатора. Президент Беларуси уверен, что пресса специально подняла шумиху ради подогрева интереса к этим картинам. Он жалеет, что потратил время, просматривая «Матильду» и «Смерть Сталина». При этом лидер Минска отметил в проекте Учителя хорошую операторскую работу, тогда как ленту Ианнуччи назвал «дешевой комедией».

Против показа «Матильды» выступали православные активисты и депутат Госдумы Наталья Поклонская. По их мнению, новинка оскорбляет чувства верующих. «Смерть Сталина» Минульт запретил демонстрировать из-за данных, якобы запрещенных законом.
Никита Готский
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