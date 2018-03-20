Песков: Кремль не беспокоится об обвинении о «выборных каруселях»

Песков отметил, что агентство Reuters не имеет никаких документальных подтверждений, чтобы заявлять о нечестных выборах президента.
Отметим, что наблюдатели из СНГ признали избрание Владимира Путина легитимным. Лидер миссии Виктор Гуминский сообщил, что никаких суровых нарушений массового и системного характера не увидели. Наблюдатели подчеркнули, что выборы прошли без происшествий.
Известно, что Элла Памфилова (глава ЦИК – примечает VladTime) сказала, что в комиссию не поступало никаких серьезных жалоб.