Песков: Кремль не беспокоится об обвинении о «выборных каруселях»

В Reuters заявили, что на избирательных участках совершались «выборные карусели». Однако, в Кремле не беспокоятся о таком недоказанном факте. Данную информацию сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что агентство Reuters не имеет никаких документальных подтверждений, чтобы заявлять о нечестных выборах президента.Отметим, что наблюдатели из СНГ признали избрание Владимира Путина легитимным. Лидер миссии Виктор Гуминский сообщил, что никаких суровых нарушений массового и системного характера не увидели. Наблюдатели подчеркнули, что выборы прошли без происшествий.Известно, что Элла Памфилова (глава ЦИК – примечает VladTime) сказала, что в комиссию не поступало никаких серьезных жалоб.