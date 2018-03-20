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| | Песков: Кремль не беспокоится об обвинении о «выборных каруселях»

Песков: Кремль не беспокоится об обвинении о «выборных каруселях»

Сегодня, 21:41
В Reuters заявили, что на избирательных участках совершались «выборные карусели». Однако, в Кремле не беспокоятся о таком недоказанном факте. Данную информацию сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Песков: Кремль не беспокоится об обвинении о «выборных каруселях»

 

Песков отметил, что агентство Reuters не имеет никаких документальных подтверждений, чтобы заявлять о нечестных выборах президента.

Отметим, что наблюдатели из СНГ признали избрание Владимира Путина легитимным. Лидер миссии Виктор Гуминский сообщил, что никаких суровых нарушений массового и системного характера не увидели. Наблюдатели подчеркнули, что выборы прошли без происшествий.

Известно, что Элла Памфилова (глава ЦИК – примечает VladTime) сказала, что в комиссию не поступало никаких серьезных жалоб.
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