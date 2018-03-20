Госдума не приравняет сожительство к законному браку

Госдума России не собирается приравнивать сожительство в государственному браку. Об этом рассказали в комитете по госстроительству.

Никита Готский

Члены ведомства не стали поддерживать законопроект по приравниванию з законному браку совместное проживание. На правах соисполнителя Комитет советует отклонить такое предложение. Представители органа заявили, что под брачными отношениями нужно понимать не зафиксированный союз женщины и мужчины, которые проживают в одном помещении и ведущих обоюдное хозяйство. Также сообщается, что признакам брака является ведение общего хозяйства и совместное проживание на протяжении пяти лет, также следует помнить наличие общих детей.При этом чиновники сообщают, что вышеуказанные признаки не во всех моментах имеются в зарегистрированном браке. Муж и жена могут проживать как в разных городах, так и разны странах, не ведя общее хозяйство.