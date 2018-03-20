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| | Савченко рассказала правду касательно взрывов на складах с оружием в Украине

Савченко рассказала правду касательно взрывов на складах с оружием в Украине

Сегодня, 20:53
Украинский нардеп Надежда Савченко знает правду о причинах взрывов на складах с оружием. По ее словам, там истекало время сдачи отчетов о недостачах.

Савченко рассказала правду касательно взрывов на складах с оружием в Украине

 

По мнению Савченко, там не пролетали вражеские беспилотники, которые якобы взорвали склады. Она знает, каким методом туда вносили взрывчатку и каким образом взрывались склады. По мнению боевой летчицы, на это повлияло завершение срока сдачи отчетности на артскладах. Депутату также известны факты увольнения прокуроров, пытавшихся найти правду, которые взрывы.

На украинских военных складах взрывы происходили уже много раз. В марте минувшего года в Харьковской области возникло возгорание на одном таком складе. Тогда погиб человек, еще несколько получили ранения. Следователи считают, инцидент произошел из-за дронов, сбросивших горящую смесь на склады.
Никита Готский
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