В Верховную Раду запретили приносить оружие

В Верховную Раду запретили проносить боевое оружие. Соответствующий закон принял украинский парламент.

Никита Готский

За законопроект, по которому депутатам запрещается приносить настоящее оружие, проголосовали 263 чиновника. Минимумом является показатель в 226 голосов.Прежде нардеп Надежда Савченко появилась в здании парламента с гранатами, объяснив, что многие другие депутаты приходят на рабочее место с оружием в руках. Новый закон власти приняли для усиления безопасности. Также под запрет попали взрывчатые вещества, легковоспламеняющиеся вещества, боеприпасы, пиротехника и другое.Те чиновники, которые владеют оружием, обязуются оставлять его в сейфе у входа в парламент. Обыскивать чиновников не будут, но теперь они станут проверяться через металлодетектор.