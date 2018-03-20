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В Верховную Раду запретили приносить оружие

Сегодня, 20:41
В Верховную Раду запретили проносить боевое оружие. Соответствующий закон принял украинский парламент.

В Верховную Раду запретили приносить оружие

 

За законопроект, по которому депутатам запрещается приносить настоящее оружие, проголосовали 263 чиновника. Минимумом является показатель в 226 голосов.

Прежде нардеп Надежда Савченко появилась в здании парламента с гранатами, объяснив, что многие другие депутаты приходят на рабочее место с оружием в руках. Новый закон власти приняли для усиления безопасности. Также под запрет попали взрывчатые вещества, легковоспламеняющиеся вещества, боеприпасы, пиротехника и другое.

Те чиновники, которые владеют оружием, обязуются оставлять его в сейфе у входа в парламент. Обыскивать чиновников не будут, но теперь они станут проверяться через металлодетектор.
Никита Готский
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