Польский президент игнорирует открытие ЧМ-2018 в России

Польские власти игнорируют чемпионат мира по футболу 2018 года. Причина в том, что он состоится в Российской Федерации. Президент бойкотирующей страны Анджей Дуда не намерен посещать открытие чемпионата.

Дарья Дмитриева

19 марта Дуда принял решение, что он не поедет в Россию на представление своей страны. До этого о бойкоте объявил главнокомандующий Министерства иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор. Но в судейском комитете Футбольной ассоциации Исландии Кристинн Якобссоном было сообщено, что с их стороны бойкота не будет.Тем не менее, о своём решении игнорировать чемпионат мира намерено правительство Великобритании. Такое их решение связано с отравлением экс-полковника Сергея Скрипаля и его дочери, которые накануне были найдены без сознания на стоянке парка в городе Солсбери.