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| | В Чечне Макаревичу советуют перебраться жить в США

В Чечне Макаревичу советуют перебраться жить в США

Сегодня, 18:37
Высказывание Андрея Макаревича о «злобных дебилах» прокомментировали в Чечне. Там ему посоветовали отправиться жить в США.

В Чечне Макаревичу советуют перебраться жить в США

 

Глава Министерства по национальной политике Чечни Джамбулат Умаров рекомендует рок-музыканту Андрею Макаревичу переехать жить за океан в США. Чиновник удивлен, как певец длительное время жил в РФ. Министр задает вопрос, как столько времени в Макаревиче копилась ненависть. В связи с таким поворотом дел, Умаров советует артисту сбросить с себя все зло и отправиться жить в США., где ему, по мнению министра, будет комфортно.

Также Умаров отмечает, что он удивился словам, так как песни Андрея Макаревича добрые, а его творчество «искрится со сцены»!. Он высказывается о переменах с музыкантами и актерами, которых «народ дебилов сделал звездными».
Никита Готский
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