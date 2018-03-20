Во время выборов президента РФ сети связи не подвели

Роскомнадзор уведомил о качестве сетей связи во время работы избирательных участков в ходе выборов президента России.

Дарья Дмитриева

Федеральное ведомство отметило, что связь работала не хуже, чем в обычный не выборный день. Были, конечно, кратковременные обрывы связи, но на ход выборов они не повлияли. В целом за два дня голосования серьёзных нарушений не было.Причинами отключения видеотрансляций и услуг телефонной связи были в аварийном отключении электричества на некоторых участках, или обрывы линий в связи с погодными условиями. Специальные службы устраняли проблемы не более чем за два часа.Известно, что по предварительным данным в выборах президента России на первом месте действующий лидер страны Владимир Путин с 76-процентным результатом.