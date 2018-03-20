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| | Во время выборов президента РФ сети связи не подвели

Во время выборов президента РФ сети связи не подвели

Сегодня, 18:16
Роскомнадзор уведомил о качестве сетей связи во время работы избирательных участков в ходе выборов президента России.

Во время выборов президента РФ сети связи не подвели

 

Федеральное ведомство отметило, что связь работала не хуже, чем в обычный не выборный день. Были, конечно, кратковременные обрывы связи, но на ход выборов они не повлияли. В целом за два дня голосования серьёзных нарушений не было.

Причинами отключения видеотрансляций и услуг телефонной связи были в аварийном отключении электричества на некоторых участках, или обрывы линий в связи с погодными условиями. Специальные службы устраняли проблемы не более чем за два часа.

Известно, что по предварительным данным в выборах президента России на первом месте действующий лидер страны Владимир Путин с 76-процентным результатом.
Дарья Дмитриева
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