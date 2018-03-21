Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | СМИ рассказали о судьбе «исчезнувшего» сити-менеджера Ростова

СМИ рассказали о судьбе «исчезнувшего» сити-менеджера Ростова

Сегодня, 07:20
Бывший сити-менеджер Ростова-на-Дону Сергей Горбань утверждает, что смог найти себе работу исключительно на общественных началах. Он выступил в роли помощника председателя комитета Госдумы по вопросам транспорта и строительства Сергея Москвичева. С прессой пообщался его официальный представитель.

СМИ рассказали о судьбе «исчезнувшего» сити-менеджера Ростова

 

«Он помощник председателя комитета Сергея Москвичева по делам Госдумы на общественных началах. Фактически, это означает то, что ему приходится работать даром, не получая за труд заработной платы», - заявил представитель. Также он пояснил, что точно не может сказать, сколько времени Горбань провел на данном посту. Вероятнее всего, происходит это с прошлого года.

Сити-менеджером Ростова Горбань был с 2014 по 2016 годы. Покинул пост он в разгар подготовки города к Чемпионату мира 2018 года. После того, как он покинул эту должность, то пропал из поля зрения горожан, потому в Сети стали появляться самые разные версии его времяпрепровождения. Некоторые говорят, что он находится в СИЗО «Лефортов», другие отмечают, что на отдыхе, а третьи и вовсе, что он убит.
Николай Офицеров
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