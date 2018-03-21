СМИ рассказали о судьбе «исчезнувшего» сити-менеджера Ростова

Бывший сити-менеджер Ростова-на-Дону Сергей Горбань утверждает, что смог найти себе работу исключительно на общественных началах. Он выступил в роли помощника председателя комитета Госдумы по вопросам транспорта и строительства Сергея Москвичева. С прессой пообщался его официальный представитель.

Николай Офицеров

», - заявил представитель. Также он пояснил, что точно не может сказать, сколько времени Горбань провел на данном посту. Вероятнее всего, происходит это с прошлого года.Сити-менеджером Ростова Горбань был с 2014 по 2016 годы. Покинул пост он в разгар подготовки города к Чемпионату мира 2018 года. После того, как он покинул эту должность, то пропал из поля зрения горожан, потому в Сети стали появляться самые разные версии его времяпрепровождения. Некоторые говорят, что он находится в СИЗО «Лефортов», другие отмечают, что на отдыхе, а третьи и вовсе, что он убит.