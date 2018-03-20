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| | В Норвегии министр юстиции подала в отставку из-за поста на Facebook

В Норвегии министр юстиции подала в отставку из-за поста на Facebook

Сегодня, 17:34
Сегодня министр юстиции Норвегии Сюльви Листёуг подала заявление о своей отставке. Такое решение она приняла из-за недоверия к ней парламента государства.

В Норвегии министр юстиции подала в отставку из-за поста на Facebook

 

Ранее в парламент Норвегии был вынесен на рассмотрение законопроект, в котором сказано, что власти государства смогут без решения суда лишать право гражданства всех тех людей, которые способствуют терроризму. Во время заседания социал-демократическая партия проголосовала против этого законопроекта. Однако реакция к такому повороту событий министра юстиции была неординарна, из-за чего она оказалась в центре политического скандала. Сюльви Листёуг выложила в социальную сеть Facebook снимок, на котором изображена террористическая группировка в масках и подписала комментарием, что права террористов для социал-демократической партии важнее чем государственная безопасность. Такой комментарий с фото оскорбил политиков демократической партии, чьи голоса составляют большинство в парламенте Норвегии, и Сюльви Листёуг потеряла к себе доверие. В связи с чем и вынуждена была уйти в отставку.

Отметим, что на прошлой неделе после своих высказываний в Facebook министр юстиции Сюльви Листёуг принесла свои извинения членам социал-демократической партии за свой необдуманный поступок. Однако это не помогло ей остаться на своем посту.
Пелагея Лебединская
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