Володин объяснил уход Путина от дебатов

Председатель Госдумы уверен, что баллотировавшийся на новый срок Владимир Владимирович, не вёл активно свою кампанию и не участвовал в дебатах между своими оппонентами только из-за толерантного отношения к ним. Действующий президент не воспользовался своим положением, а давал возможность другим кандидатам показать, на что они способны ради президентства.
Спикер также заметил, что большинство кандидатов на дебатах, выдвинутых от партий, не участвовали в предвыборных кампаниях. В свою очередь, Путин был полностью уверен в своей позиции и предложенной кампании.