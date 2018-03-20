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| | Володин объяснил уход Путина от дебатов

Володин объяснил уход Путина от дебатов

Сегодня, 17:26
Вячеслав Володин имеет свой взгляд на уход от дебатов во время предвыборной кампании президента Российской Федерации Владимира Путина.

Володин объяснил уход Путина от дебатов

 

Председатель Госдумы уверен, что баллотировавшийся на новый срок Владимир Владимирович, не вёл активно свою кампанию и не участвовал в дебатах между своими оппонентами только из-за толерантного отношения к ним. Действующий президент не воспользовался своим положением, а давал возможность другим кандидатам показать, на что они способны ради президентства.

Спикер также заметил, что большинство кандидатов на дебатах, выдвинутых от партий, не участвовали в предвыборных кампаниях. В свою очередь, Путин был полностью уверен в своей позиции и предложенной кампании.
Дарья Дмитриева
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