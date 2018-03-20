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| | Петр Порошенко станет подсудимым на «народном трибунале» Донбасса

Петр Порошенко станет подсудимым на «народном трибунале» Донбасса

Сегодня, 17:19
Одним из подсудимых на первом заседании «народного трибунала», которое пройдет в Донецке 26-27 марта, должен стать президент Украины Петр Порошенко. Рассказала об этом представитель трибунала Елена Шишкина.

Петр Порошенко станет подсудимым на «народном трибунале» Донбасса

 

Она также добавила, что на суд планируется вызвать главнокомандующего ВС государства Виктора Муженко и Степана Полторака, главу министерства обороны.

«Сегодня в ходе рабочего заседания было принято решение, связанное с вызовом их в качестве подсудимых через электронную почту. Если же они не явятся или не пошлют каких-то своих представителей, то на законодательном уровне предусмотрено рассмотрение дела без их присутствия», - добавила Шишкина.

О создании «народного трибунала» в самопровозглашенной ДНР было объявлено еще в конце февраля 2018 года. Публичный суд займется оценкой военных преступлений украинской власти и силовиков начиная с 2014 года. Инициаторы проекта утверждают, что трибунал будет проводиться исходя из украинского законодательства, а все судьи будут гражданами Украины.
Николай Офицеров
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