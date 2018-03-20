Петр Порошенко станет подсудимым на «народном трибунале» Донбасса

Одним из подсудимых на первом заседании «народного трибунала», которое пройдет в Донецке 26-27 марта, должен стать президент Украины Петр Порошенко. Рассказала об этом представитель трибунала Елена Шишкина.

Николай Офицеров

Она также добавила, что на суд планируется вызвать главнокомандующего ВС государства Виктора Муженко и Степана Полторака, главу министерства обороны.«Сегодня в ходе рабочего заседания было принято решение, связанное с вызовом их в качестве подсудимых через электронную почту. Если же они не явятся или не пошлют каких-то своих представителей, то на законодательном уровне предусмотрено рассмотрение дела без их присутствия», - добавила Шишкина.О создании «народного трибунала» в самопровозглашенной ДНР было объявлено еще в конце февраля 2018 года. Публичный суд займется оценкой военных преступлений украинской власти и силовиков начиная с 2014 года. Инициаторы проекта утверждают, что трибунал будет проводиться исходя из украинского законодательства, а все судьи будут гражданами Украины.