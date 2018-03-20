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| | Порошенко поведал о готовности Катара поставлять газ Украине

Порошенко поведал о готовности Катара поставлять газ Украине

Сегодня, 17:16
Украинский президент Петр Порошенко поведал журналистам о том, что Украине удалось достигнуть прогресса в договоренности с Катаром относительно будущих поставок газа. Данная информация поступила от Петра Порошенко во время его делового визита в Катар.

Порошенко поведал о готовности Катара поставлять газ Украине

 

Пресс-служба украинского президента обнародовала данные о том, что Порошенко сумел достичь договорённости с властями Катара, которые уже готовы предоставлять сжиженный газ Украине. Порошенко также уведомил журналистов в том, что газ со стороны Катара украинской стороне может поставляться через польский терминал или же используя турецкий маршрут через пролив Босфор.

По словам Петра Порошенко, дальнейшие переговоры относительно утверждения поставок газа украинской стороне будут инициированы уже в ближайшее время. Также глава Украины добавил, что с помощью Катара страна сможет добиться повышения энергетической безопасности. Напомним, с марта текущего года были окончены поставки газа Украине со стороны «Газпрома», который инициировал расторжение всех текущих договоренностей с украинским «Нафтогазом».
Александр Вест
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