После победы Путина к границам России вылетели самолеты НАТО

Самолеты были зафиксированы вблизи границ Калининградской области, а также у морских границ на Балтике и неподалеку от западных районов Псковской и Ленинградской областей.
В данных полетах принимали участие не только самолеты Соединенных Штатов, но также и немецкие, датские, шведские самолеты. Все они устроили одновременный облет в минувший понедельник.
Тем временем самолеты Германии, Дании и Швеции провели разведывательный полет у самой кромки морской границы России. Воздушное судно командования НАТО, в свою очередь, летало вблизи западных районов Ленинградской и Псковской областей.
Американские самолеты, как сообщают, вылетели с британской авиационной базы Милденхолл. Первое воздушное судно несколько часов кружило у Калининградской области.