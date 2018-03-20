После победы Путина к границам России вылетели самолеты НАТО

Победа Владимира Путина на выборах в России вызвала в Европе несколько неоднозначную реакцию. В частности, боевые самолеты НАТО, после подтверждения этих сведений, пролетели вблизи российских границ на суше и на море. В общей сложности было зафиксировано около дюжины боевых машин.

Николай Офицеров

Самолеты были зафиксированы вблизи границ Калининградской области, а также у морских границ на Балтике и неподалеку от западных районов Псковской и Ленинградской областей.В данных полетах принимали участие не только самолеты Соединенных Штатов, но также и немецкие, датские, шведские самолеты. Все они устроили одновременный облет в минувший понедельник.Тем временем самолеты Германии, Дании и Швеции провели разведывательный полет у самой кромки морской границы России. Воздушное судно командования НАТО, в свою очередь, летало вблизи западных районов Ленинградской и Псковской областей.Американские самолеты, как сообщают, вылетели с британской авиационной базы Милденхолл. Первое воздушное судно несколько часов кружило у Калининградской области.