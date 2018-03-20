Мать Собчак назвала Сталина нацистом

Мать Ксении Собчак и российский сенатор Людмила Нарусова выступает с инициативой приравнять сталинизм к нацизму на уровне закона. По ее мнению, в России нужно запретить символы коммунизма.

Никита Готский

Нарусова считает, если на территории РФ запрещена публичная демонстрация символики национал-социалистической Германии и криминализировано оправдание деятельности членов НСДАП, то следует также и запретить символы большевизма. Нарусова говорит, она работала с документом, который ее умерший муж Анатолий Собчак в начале 90-х предлагал Борису Ельцину.Как оказалось, в основе того закона находится мысль провести суд над коммунистами по аналогии с Нюрнбергским процессом. Во время президентства Ельцина этого не сделали, так как он осознавал свою ответственность за преступления Компартии Советского Союза, будучи ее представителем до 1991 года. Нарусова считает, нынешний глава Владимир Путин подобных итогов не боится.