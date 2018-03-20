Навальный рассказал, как его друг затроллил полицию

Питерский оппозиционер Даниил Кен снова «радует» представителей власти. Ранее он прославился доставкой отрезанной головы коровы в избирком.

Никита Готский

Недавно в России прошли президентские выборы. В Санкт-Петербурге представитель оппозиции Даниил Кен также решил проголосовать. Слава о нем пошла два года назад, когда он после отказа избиркома зарегистрировать его кандидатом в депутаты, решил принести в данное учреждение отрезанную голову коровы. В прошедшее воскресенье он опять удивил чиновников.В день выборов Кен не находился на свободе, так как был арестован на 12 суток. Тем не менее, он захотел отдать личный голос на выборах. Оппозиционера посадили в машину, дабы Даниил мог проголосовать на дому. Во время езды машина развернулась и отвезла Кена в участковую комиссию по месту жительства мужчины. Там Кен просмотрел список кандидатов, отметив, что не станет голосовать за кого-либо из них.