Навальный рассказал, как его друг затроллил полицию

Недавно в России прошли президентские выборы. В Санкт-Петербурге представитель оппозиции Даниил Кен также решил проголосовать. Слава о нем пошла два года назад, когда он после отказа избиркома зарегистрировать его кандидатом в депутаты, решил принести в данное учреждение отрезанную голову коровы. В прошедшее воскресенье он опять удивил чиновников.
В день выборов Кен не находился на свободе, так как был арестован на 12 суток. Тем не менее, он захотел отдать личный голос на выборах. Оппозиционера посадили в машину, дабы Даниил мог проголосовать на дому. Во время езды машина развернулась и отвезла Кена в участковую комиссию по месту жительства мужчины. Там Кен просмотрел список кандидатов, отметив, что не станет голосовать за кого-либо из них.