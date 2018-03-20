Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Навальный рассказал, как его друг затроллил полицию

Навальный рассказал, как его друг затроллил полицию

Сегодня, 16:48
Питерский оппозиционер Даниил Кен снова «радует» представителей власти. Ранее он прославился доставкой отрезанной головы коровы в избирком.

Навальный рассказал, как его друг затроллил полицию

 

Недавно в России прошли президентские выборы. В Санкт-Петербурге представитель оппозиции Даниил Кен также решил проголосовать. Слава о нем пошла два года назад, когда он после отказа избиркома зарегистрировать его кандидатом в депутаты, решил принести в данное учреждение отрезанную голову коровы. В прошедшее воскресенье он опять удивил чиновников.

В день выборов Кен не находился на свободе, так как был арестован на 12 суток. Тем не менее, он захотел отдать личный голос на выборах. Оппозиционера посадили в машину, дабы Даниил мог проголосовать на дому. Во время езды машина развернулась и отвезла Кена в участковую комиссию по месту жительства мужчины. Там Кен просмотрел список кандидатов, отметив, что не станет голосовать за кого-либо из них.
Никита Готский
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