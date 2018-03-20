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| | Познер одобрил арест Николя Саркози

Познер одобрил арест Николя Саркози

Сегодня, 16:18
Известный отечественный телеведущий и журналист Владимир Познер отозвался об осуществлённом аресте бывшего французского президента Николя Саркози. Телеведущий заметил, что для ареста Саркози у полиции должны были быть явные причины.

Познер одобрил арест Николя Саркози

 

Рассуждая о причинах ареста столь высокопоставленного чиновника во Франции, Владимир Познер предположил, что Николя Саркози в финансировании своей предвыборной компании мог позаимствовать средства не у тех людей, у кого было нужно, что обернулось определёнными последствиями. Познер подчеркнул, что переживать за французского политика не стоит, так как в силу своих бывших заслуг и нынешнего положения у него будет достаточно финансовых средств для обеспечения себя квалифицированным юристом.

В ряде СМИ была опубликована информация о том, что бывшему главе Франции полицейские при аресте предъявили обвинения в незаконном финансировании избирательной компании Саркози, которая имела место ещё в 2007 году.
Александр Вест
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