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| | Милонов: Макаревича окружают одни дебилы и лузеры

Милонов: Макаревича окружают одни дебилы и лузеры

Сегодня, 16:13
Одиозный депутат Госдумы Российской Федерации Виталий Милонов решил дать комментарий по поводу очередного скандального высказывания, озвученного Андреем Макаревичем. Музыкант накануне не только назвал россиян «злобными дебилами», но и призвал их брать пример с американцев.

Милонов: Макаревича окружают одни дебилы и лузеры

 

Милонов убежден в том, что причиной такой агрессии по отношению к своему народу у Макаревича является его исключительно либеральное окружение, в котором музыканту приходится вращаться. Милонов также уверен в том, что это же окружение музыканта с такой же ловкостью можно назвать «дебилами и лузерами».

Депутат также добавил, что к Макаревичу всерьез не относится и считает его просто «троллем», который пытается подобными высказываниями компенсировать нехватку новых текстов для своих песен. Все это Милонов назвал «третьесортным политическим движем». Макаревич, как убежден депутат, заблуждается, наивно полагая, что на телевидении его не показывают по причине каких-либо запретов. На самом деле, добавил Милонов, до музыканта всем уже нет абсолютно никакого дела.
Николай Офицеров
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