Лена Миро отреагировала на «злобных дебилов» Макаревича

Известная интернет-блогер Лена Миро не осталась в стороне и прокомментировала скандальную ситуацию с выражениями Андрея Макаревича, который утверждал, что российская пропаганда делает из людей «злобных дебилов».

Светлана Славянская

Лена Миро написала новую статью, в которой заступилась за лидера группы «Машина времени». Журналистка заявила: «А что, собственно, такого уж дикого сказал Макаревич? То, что ура-пропаганда на телевидении накручивает людей? То, что телевизионные деятели сознательно превращают зрителей в толпу, которой нужно распять врага? И в чём Макаревич неправ, простите?».Однако блогер считает, что подобные методы пропаганды через телевидение активно используют не только в России, но и других странах. Миро заявила, что россиянам, чтобы не превращаться в «злобных дебилов», как выразился Макаревич, стоит отказаться от просмотра программы Киселёва.