Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

«Нищеброд»: Спортсмен Александр Довбня пожаловался на маленькую зарплату Мужчины plus-size бросили вызов стереотипам о мужской красоте В Мурманске при взрыве газа рухнул жилой дом Тина Канделаки раскритиковала решение суда по Telegram Ладыгин опроверг слухи о конфликтах с тренером «Зенита» Аналитики: IPhone X будет дешеветь из-за низкого спроса Ученые: В конце месяца к Земле приблизится астероид размером с футбольное поле Появилось порно для AR-очков с дополненной реальностью Школы Санкт-Петербурга досрочно ушли на каникулы Мать Собчак назвала Сталина нацистом Сокамерник Скрипаля рассказал, каким был в тюрьме экс-полковник ГРУ Милонов: Макаревича окружают одни дебилы и лузеры
| | Комиссия сняла с конкурса на пост мэра Воронежа одного кандидата

Комиссия сняла с конкурса на пост мэра Воронежа одного кандидата

Сегодня, 15:15
Сергей Муштенко не будет бороться за пост мэра Воронежа. Комиссия сняла кандидата из-за недостачи всех необходимых документов.

Комиссия сняла с конкурса на пост мэра Воронежа одного кандидата

 

Во вторник стало известно, кто прошел во второй этап конкурса на пост главы Воронежа. Конкурсная комиссия проверила и определила кандидатов. Ими стали врио городского главы Вадим Ксентин и руководитель ЕПСС Руслан Кочетов. Один из членов комиссии, депутат гордумы Константин Ашифин проинформировал, что одного претендента сняли ввиду отсутствия всех необходимых документов: Сергей Муштенко не принес справку об отсутствии судимости. Снятый претендент дал комментарии по поводу ситуации. Он объяснил, что обратился за получением нужного документа, но справку ему так и не предоставили.

Напомним, что по результатам первого этапа конкурса Ксентин набрал более 300 баллов, Кочетов отстает от него на 30 пунктов.
Виктория Озерова
Новости по теме
На пост мэра Владивостока претендуют сторож и безработные
На пост мэра Владивостока претендуют сторож и безработные

Свои претензии на пост мэра Владивостока заявили уже 37 кандидатов. Они подали необходимые для участия в конкурсе на замещение должности документы. Среди

В Омске могут отменить выборы мэра из-за отсутствия кандидатов
В Омске могут отменить выборы мэра из-за отсутствия кандидатов

В Омске могут отменить выборы мэра из-за отсутствия кандидатов. На сайте городского совета сообщается, что последний из двух претендентов на пост главы города,

Вадим Троян отказался от участия в конкурсе на должность главы Национальной полиции Украины
Вадим Троян отказался от участия в конкурсе на должность главы Национальной полиции Украины

Вадим Троян, будучи исполняющим обязанности главы Национальной полиции Украины, отказался от возможности занять главный пост ведомства. Как выяснилось, у него

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости