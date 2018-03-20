Комиссия сняла с конкурса на пост мэра Воронежа одного кандидата

Сергей Муштенко не будет бороться за пост мэра Воронежа. Комиссия сняла кандидата из-за недостачи всех необходимых документов.

Виктория Озерова

Во вторник стало известно, кто прошел во второй этап конкурса на пост главы Воронежа. Конкурсная комиссия проверила и определила кандидатов. Ими стали врио городского главы Вадим Ксентин и руководитель ЕПСС Руслан Кочетов. Один из членов комиссии, депутат гордумы Константин Ашифин проинформировал, что одного претендента сняли ввиду отсутствия всех необходимых документов: Сергей Муштенко не принес справку об отсутствии судимости. Снятый претендент дал комментарии по поводу ситуации. Он объяснил, что обратился за получением нужного документа, но справку ему так и не предоставили.Напомним, что по результатам первого этапа конкурса Ксентин набрал более 300 баллов, Кочетов отстает от него на 30 пунктов.