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| | Навальный потребовал от Верховного суда освободить своего брата

Навальный потребовал от Верховного суда освободить своего брата

Сегодня, 14:53
Главный борец с коррупцией Алексей Навальный требует от Верховного суда в срочном порядке освободить своего брата Олега Навального согласно решению Европейского суда по правам человека.

Навальный потребовал от Верховного суда освободить своего брата

 

Европейский суд, являющийся частью судебной системы России, осенью прошлого года признал решение российского правительства фундаментально необоснованным и сфабрикованным. В соответствии с решением ЕСПЧ, вступившем в силу 5 марта этого года, Верховный суд России должен аннулировать свой приговор и выпустить Олега Навального. По словам главы ФБК, 13 марта их адвокаты направили в Верховный суд письмо с требованием выполнить решение Европейского суда.

Сейчас брат Алексея Навального отбывает несправедливое наказание в Орловской области. Навальных в 2014 году обвинили за похищение почти 27 млн рублей в компании «Ив Роше». Алексей получил 3,5 года условно, а Олега посадили на такой же срок в колонию общего режима.
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