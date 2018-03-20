Навальный потребовал от Верховного суда освободить своего брата

Главный борец с коррупцией Алексей Навальный требует от Верховного суда в срочном порядке освободить своего брата Олега Навального согласно решению Европейского суда по правам человека.

Европейский суд, являющийся частью судебной системы России, осенью прошлого года признал решение российского правительства фундаментально необоснованным и сфабрикованным. В соответствии с решением ЕСПЧ, вступившем в силу 5 марта этого года, Верховный суд России должен аннулировать свой приговор и выпустить Олега Навального. По словам главы ФБК, 13 марта их адвокаты направили в Верховный суд письмо с требованием выполнить решение Европейского суда.Сейчас брат Алексея Навального отбывает несправедливое наказание в Орловской области. Навальных в 2014 году обвинили за похищение почти 27 млн рублей в компании «Ив Роше». Алексей получил 3,5 года условно, а Олега посадили на такой же срок в колонию общего режима.