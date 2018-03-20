Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

«Нищеброд»: Спортсмен Александр Довбня пожаловался на маленькую зарплату Мужчины plus-size бросили вызов стереотипам о мужской красоте В Мурманске при взрыве газа рухнул жилой дом Тина Канделаки раскритиковала решение суда по Telegram Ладыгин опроверг слухи о конфликтах с тренером «Зенита» Аналитики: IPhone X будет дешеветь из-за низкого спроса Ученые: В конце месяца к Земле приблизится астероид размером с футбольное поле Появилось порно для AR-очков с дополненной реальностью Школы Санкт-Петербурга досрочно ушли на каникулы Мать Собчак назвала Сталина нацистом Сокамерник Скрипаля рассказал, каким был в тюрьме экс-полковник ГРУ Милонов: Макаревича окружают одни дебилы и лузеры
| | Песков призвал прессу правильно цитировать слова Макаревича

Песков призвал прессу правильно цитировать слова Макаревича

Сегодня, 14:42
Дмитрий Песков не стал обговаривать с журналистами высказывание Андрея Макаревича по поводу граждан России.

Песков призвал прессу правильно цитировать слова Макаревича

 

Корреспонденты попросили пресс-секретаря объяснить как-то высказывания исполнителя. На это Песков сказал, что пресса неправильно цитирует слова Макаревича. Если журналисты хотят обсуждать данную тему, то нужно не перекручивать высказывание. Политик заявил, что Кремль не намерен участвовать в рассуждениях.

Напоминаем, что 19 марта Андрей Макаревич разместил в Facebook сообщение из поездки в США, в котором поделился с пользователями своим впечатлением о местных жителях. Исполнитель заметил, что американцы стали намного добрее и веселее россиян. Также музыкант написал, что у него сложилось впечатление, что в РФ открыли какой-то 25 кадр, который делает из людей «злобных дебилов». Через время, после критических отзывов под высказыванием, Андрей Макаревич написал, что его неправильно поняли, а такая реакция в очередной раз доказывает правдивость его слов.
Анна Котова
Новости по теме
Бортко раскритиковал слова Макаревича о
Бортко раскритиковал слова Макаревича о "злобных дебилах"

Бортко высказал мнение в новом интервью о том, что Андрей Макаревич замечательный музыкант, но жизненная позиция у него ужасна. Первый зампредседателя комитета

Поклонская объяснила, каких «злобных дебилов» имел ввиду Макаревич
Поклонская объяснила, каких «злобных дебилов» имел ввиду Макаревич

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что под «злобными дебилами», живущими в России, музыкант Андрей Макаревич подразумевал самого себя. Фразу про

Андрей Макаревич назвал россиян
Андрей Макаревич назвал россиян "злобными дебилами" и поставил им в пример американцев

Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени», назвал россиян «злобными дебилами» и поставил им в пример американцев, добавив, что они «спокойнее, веселее и

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости