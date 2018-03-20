Песков призвал прессу правильно цитировать слова Макаревича

Дмитрий Песков не стал обговаривать с журналистами высказывание Андрея Макаревича по поводу граждан России.

Анна Котова

Корреспонденты попросили пресс-секретаря объяснить как-то высказывания исполнителя. На это Песков сказал, что пресса неправильно цитирует слова Макаревича. Если журналисты хотят обсуждать данную тему, то нужно не перекручивать высказывание. Политик заявил, что Кремль не намерен участвовать в рассуждениях.Напоминаем, что 19 марта Андрей Макаревич разместил в Facebook сообщение из поездки в США, в котором поделился с пользователями своим впечатлением о местных жителях. Исполнитель заметил, что американцы стали намного добрее и веселее россиян. Также музыкант написал, что у него сложилось впечатление, что в РФ открыли какой-то 25 кадр, который делает из людей «злобных дебилов». Через время, после критических отзывов под высказыванием, Андрей Макаревич написал, что его неправильно поняли, а такая реакция в очередной раз доказывает правдивость его слов.