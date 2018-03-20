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| | «Наглая ложь»: Памфилова ответила Госдепу США о недопуске наблюдателей на выборы

«Наглая ложь»: Памфилова ответила Госдепу США о недопуске наблюдателей на выборы

Сегодня, 14:33
Элла Памфилова озвучила позицию ЦИК насчет слов Госдепа США о том, что на выборы президента России не были допущены наблюдатели. Глава ЦИК назвала это заявление «наглой ложью».

«Наглая ложь»: Памфилова ответила Госдепу США о недопуске наблюдателей на выборы

 

Элла Памфилова, занимающая должность председателя ЦИК, прокомментировала недавнее заявление от Госдепартамента Соединенных Штатов Америки о том, что 5 тыс сотрудников СМИ не допустили в качестве наблюдателей на избирательные пункты. Глава ЦИК считает данное заявление «наглой ложью», об этом она и высказалась в Общественной палате, где состоялся семинар для наблюдателей.

Памфилова сообщила, что ЦИК готова была предоставить право быть наблюдателем любому, кто захочет им быть. Единственное ограничение для всех – необходимость пройти соответствующие законодательные процедуры допуска. По словам председателя ЦИК, 50 человек из числа сторонников оппозиции в качестве наблюдателей отправились на избирательные пункты в Чечню, и вернулись «целыми и здоровыми».
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