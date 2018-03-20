Bloomberg считает Навального «самым большим лузером» выборов президента

Ряд СМИ высказались касательно прошедших выборов в РФ. Телеканал CNN не решился опрашивать сторонников президента Владимира Путина и не сообщили о длинных очередях на участках. Financial Times признала, что даже ОБСЕ охарактеризовали выборы как более чистые, нежели те, которые проходили шесть лет назад.
Bloomberg считает Навального «самым большим лузером» выборов президентаСегодня, 14:29
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный подал в Верховный суд России иск, дабы оспорить решение ЦИК о не допуске его кандидатуры к
Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал планы Ксении Собчак на участие в выборах президента РФ в 2018 году. Заявление прозвучало во время митинга
В Кремле ответили на возможность участия оппозиционера Алексея Навального в президентских выборах, сославшись на окончательность решения ЦИК. Пресс-секретарь