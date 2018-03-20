Bloomberg считает Навального «самым большим лузером» выборов президента

Ряд СМИ высказались касательно прошедших выборов в РФ. Телеканал CNN не решился опрашивать сторонников президента Владимира Путина и не сообщили о длинных очередях на участках. Financial Times признала, что даже ОБСЕ охарактеризовали выборы как более чистые, нежели те, которые проходили шесть лет назад. Ряд СМИ высказались касательно прошедших выборов в РФ. Телеканал CNN не решился опрашивать сторонников президента Владимира Путина и не сообщили о длинных очередях на участках. Financial Times признала, что даже ОБСЕ охарактеризовали выборы как более чистые, нежели те, которые проходили шесть лет назад.

Немалая часть иностранной прессы заявила, что бойкотирование выборов оказалось не очень успешной затеей. Колумнист Bloomberg Леонид Бершадский заметил, что власти одолели апатию населения, а «самым большим лузером» оказался оппозиционер Алексей Навальный, которого не допустили к участию к выборах. Некоторые издания считают, что работа политика показала эффект, но незначительный.

Никита Готский

Колумнисты издания Blomberg назвали Алексея Навального «самым большим лузером» на президентских выборах в России. При этом сам оппозиционер не участвовал в гонке.