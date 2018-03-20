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| | Шойгу: Госпрограмму вооружения скорректируют с учетом послания Путина

Шойгу: Госпрограмму вооружения скорректируют с учетом послания Путина

Сегодня, 14:12
В связи с поручением президента РФ Федеральному собранию план деятельности Минобороны до 2020 года и госпрограмма вооружения до 2027 года будут откорректированы.Такое заявление сделал глава Минобороны Сергей Шойгу.

Шойгу: Госпрограмму вооружения скорректируют с учетом послания Путина

 

Во вторник прошло заседание руководства Минобороны РФ. На встрече глава ведомства проинформировал о послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Он рассказал, что в нем намечены основные задачи, которые придется разрешать государству в близком времени. Сообразно данным указаниям будут откорректированы план деятельности оборонного ведомства до 2020 года, а также государственная программа вооружения до 2017 года. Министр уточнил, что будет увеличено количество новейшего вооружения, повышена боевая подготовка, а также усовершенствована программа формирования войск.

Сергей Шойгу дал задание своим заместителям презентовать рекомендации по изменению госпрограмм до 3 апреля.
Виктория Озерова
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