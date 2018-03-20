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| | Марк Цукерберг потерял 37 млрд долларов после скандала с утечкой данных в Facebook

Марк Цукерберг потерял 37 млрд долларов после скандала с утечкой данных в Facebook

Сегодня, 14:02
Основатель Facebook Марк Цукерберг лишился почти 37 миллиардов долларов в связи с падением акций после утечки данных 50 миллионов пользователей сайта. Понизились ценные бумаги и других технологических гигантов.

Марк Цукерберг потерял 37 млрд долларов после скандала с утечкой данных в Facebook

 

Вчера акции компании Цукерберга снизились на 6,8%, причем всего за четыре часа. Такой поворот событий объясняется скандалом, который связан со структурой Cambridge Analytiva. Шеф Facebook потерял больше шести миллиардов долларов на фоне сокращения акций своей фирмы.

Ранее американские издания обнародовали материал о потере Facebook приватных данных более 50 миллионов пользователей в пользу Cambridge Analytica. Структура заплатила 800 000 долларов за создание проекта для сбора данных фолловеров Facebook. Программа предназначалась для научных сотрудников Кембриджа, но сайт разрешил им собирать данные в научных целях.
Никита Готский
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