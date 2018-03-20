В Польше у посольства Украины сожгли фото Бандеры и Шухевича

19 марта в Варшаве возле посольства Украины местные организации провели акцию, направленную против националистической политики Украины.

Анна Котова

Сообщается, что в данном митинге участвовали не только польские националисты, но и некоторые ультранационалистические партии. На акции участники сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича. Помимо этого, польские националисты во время своего шествия выкрикивали такие лозунги: «Бандеровцы – убийцы», «Стыд и позор Украине» и «Шухевич – преступник». Организаторы митинга рассказали, что данное мероприятие было ответом на акцию националистов во Львове, когда они кричали, что Львов – не для польских граждан. Также митингующие призывали власти Польши, чтобы они полностью поменяли политическое отношение к Украине.Ранее власти Польши приняли «антибандеровский закон», предусматривающий уголовную ответственность за неприятие преступлений националистов из Украины. Киев заявил, что на принятие такого закона повлияло «вмешательство» России. Однако Польша ответила, что не собирается оправдывать преступников.