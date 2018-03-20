Памфилова: На семи участках отменены результаты голосования

Первоначально она сообщала о том, что результаты были аннулированы на пяти участках в трех субъектах по всей Российской Федерации. Позднее в ходе выступления она также заявила о том, что ей поступила информация об отмене итогов выборов еще на двух избирательных участках в Кемеровской области.
По ее словам, в ЦИК поступил ряд предварительных сведений об отмене результатов голосования на участке в Краснодарском крае, однако выйти на связь с представителем данной избирательной комиссии и подтвердить эту информации пока не удалось.
Помимо этого, представитель Кемеровской избирательной комиссии Юрий Емельянов сообщил о том, что результаты отменены на участке №509.
«Территориальная избирательная комиссия в ходе просмотра трансляции обнаружила несколько фактов вброса. Туда незамедлительно выехали председатель и секретарь, которые обратились с заявлением в МВД. Ящики решено было опечатать. После принято решение о прекращении голосования на данном участке», - заявил Емельянов.
Председатель ЦИК также заявила, что каждому сообщению о возможных нарушениях на выборах уделяется должное внимание, а после рассмотрения принимаются «самые жёсткие решения».