Памфилова: На семи участках отменены результаты голосования

Возглавляющая ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала о том, что итоги голосования в ходе президентских выборов пришлось отменить на семи участках из-за обнаруженных там нарушений.

Николай Офицеров

Первоначально она сообщала о том, что результаты были аннулированы на пяти участках в трех субъектах по всей Российской Федерации. Позднее в ходе выступления она также заявила о том, что ей поступила информация об отмене итогов выборов еще на двух избирательных участках в Кемеровской области.По ее словам, в ЦИК поступил ряд предварительных сведений об отмене результатов голосования на участке в Краснодарском крае, однако выйти на связь с представителем данной избирательной комиссии и подтвердить эту информации пока не удалось.Помимо этого, представитель Кемеровской избирательной комиссии Юрий Емельянов сообщил о том, что результаты отменены на участке №509.», - заявил Емельянов.Председатель ЦИК также заявила, что каждому сообщению о возможных нарушениях на выборах уделяется должное внимание, а после рассмотрения принимаются «самые жёсткие решения».