Президент Польши не поздравит Путина с победой на выборах

Глава польской республики Анджей Дуда не намерен поздравлять Владимира Путина с победой на выборах. Об этом сообщают представители президента.

Никита Готский

Чиновники отмечают, что лидер Польши не собирается посылать поздравительную открытку переизбранному главе российского государства Владимиру Путину. Коллега кремлевского руководителя заявил, что сейчас не время для поздравлений. Также не исключается, что Дуда формально поздравит своего российского коллегу по поводу инаугурации. Анджей Дуда не намерен и посещать приближающийся мундиаль, который принимает РФ. Не поздравит Путина и американец Дональд Трамп.Владимир Путин снова стал лидером на президентских выборах в России. С выигрышем его поздравили лидеры Японии, Китая, Сербии, Венесуэлы и других.