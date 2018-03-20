Связанная с Трампом компания вмешивалась в выборы по всему миру

Представители британской аналитической компании Cambridge Analytica, которая сотрудничала с президентом США Дональдом Трампом в ходе предвыборной кампании и, по данным СМИ, незаконным образом получившая данные 50 миллионов пользователей Facebook, вмешивалась в выборы по всему земному шару, о чем уже сообщили в своем заявлении представители Channel 4.

Николай Офицеров

Результаты журналистского расследования, проведенного телеканалом, указывают на то, что компания прибегала к многочисленным инцидентам взяточничества и распространению ложных данных, которые порочат определенных кандидатов. Корреспондент телеканала встречался с представителями фирмы в Лондоне в период между ноябрем 2017 и январем 2018 года, выдав себя за клиента, желающего повлиять на выборы в Шри-Ланке.В ходе проведенных встреч глава Cambridge Analytica Александр Никс выражал всяческую готовность давать взятки и немедленно заняться сбором компромата на кандидатов. Видеозаписи со скрытой камеры включены в финальную телевизионную версию расследования.», - заявил на записи Никс.Корреспондент телеканала встречался с представителями фирмы в Лондоне в период между ноябрем 2017 и январем 2018 года, выдав себя за клиента, желающего повлиять на выборы в Шри-Ланке.