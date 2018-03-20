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| | Связанная с Трампом компания вмешивалась в выборы по всему миру

Связанная с Трампом компания вмешивалась в выборы по всему миру

Сегодня, 11:16
Представители британской аналитической компании Cambridge Analytica, которая сотрудничала с президентом США Дональдом Трампом в ходе предвыборной кампании и, по данным СМИ, незаконным образом получившая данные 50 миллионов пользователей Facebook, вмешивалась в выборы по всему земному шару, о чем уже сообщили в своем заявлении представители Channel 4.

Связанная с Трампом компания вмешивалась в выборы по всему миру

 

Результаты журналистского расследования, проведенного телеканалом, указывают на то, что компания прибегала к многочисленным инцидентам взяточничества и распространению ложных данных, которые порочат определенных кандидатов. Корреспондент телеканала встречался с представителями фирмы в Лондоне в период между ноябрем 2017 и январем 2018 года, выдав себя за клиента, желающего повлиять на выборы в Шри-Ланке.

В ходе проведенных встреч глава Cambridge Analytica Александр Никс выражал всяческую готовность давать взятки и немедленно заняться сбором компромата на кандидатов. Видеозаписи со скрытой камеры включены в финальную телевизионную версию расследования.

«Мы готовы предложить большую сумму денег тому кандидату для финансирования его кампании в обмен, к примеру, на землю. Мы запишем все, скроем лицо и выложим запись в открытый доступ», - заявил на записи Никс.

Корреспондент телеканала встречался с представителями фирмы в Лондоне в период между ноябрем 2017 и январем 2018 года, выдав себя за клиента, желающего повлиять на выборы в Шри-Ланке.
Николай Офицеров
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