Связанная с Трампом компания вмешивалась в выборы по всему миру

Результаты журналистского расследования, проведенного телеканалом, указывают на то, что компания прибегала к многочисленным инцидентам взяточничества и распространению ложных данных, которые порочат определенных кандидатов. Корреспондент телеканала встречался с представителями фирмы в Лондоне в период между ноябрем 2017 и январем 2018 года, выдав себя за клиента, желающего повлиять на выборы в Шри-Ланке.
В ходе проведенных встреч глава Cambridge Analytica Александр Никс выражал всяческую готовность давать взятки и немедленно заняться сбором компромата на кандидатов. Видеозаписи со скрытой камеры включены в финальную телевизионную версию расследования.
«Мы готовы предложить большую сумму денег тому кандидату для финансирования его кампании в обмен, к примеру, на землю. Мы запишем все, скроем лицо и выложим запись в открытый доступ», - заявил на записи Никс.
Корреспондент телеканала встречался с представителями фирмы в Лондоне в период между ноябрем 2017 и январем 2018 года, выдав себя за клиента, желающего повлиять на выборы в Шри-Ланке.