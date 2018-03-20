Эксперт: Скрипаля могли отравить и сами британцы

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравление которого стало причиной серьезного международного скандала, мог быть отравлен внутри Британии местными специалистами. Причем, сделать это, для них особого труда составить не должно. Все дело в том, что технология производства химического вещества «Новичок» может быть воспроизведена практически любой местной корпорацией.

Николай Офицеров

Поделился этой информацией с прессой Леонид Ринк, один из разработчиков данного вещества. Которое считается убийственнее знаменитого газа XV.», - утверждает Ринк.По словам Ринка, британским спецслужбам доступна технология по созданию «Новичка», потому как они «профессионалы». Все дело еще и в том, что все формулы обнародовал ранее эмигрировавший в США химик Вил Марзаянов.Напомним, что в британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший некогда на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей причастны в Российской Федерации. РФ категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.