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| | Эксперт: Скрипаля могли отравить и сами британцы

Эксперт: Скрипаля могли отравить и сами британцы

Сегодня, 10:36
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравление которого стало причиной серьезного международного скандала, мог быть отравлен внутри Британии местными специалистами. Причем, сделать это, для них особого труда составить не должно. Все дело в том, что технология производства химического вещества «Новичок» может быть воспроизведена практически любой местной корпорацией.

Эксперт: Скрипаля могли отравить и сами британцы

 

Поделился этой информацией с прессой Леонид Ринк, один из разработчиков данного вещества. Которое считается убийственнее знаменитого газа XV.

«Конечно, все можно с легкостью определить. Совершенно точно и то, что в Великобритании есть для этого специалисты. Именно они могли заняться обработкой, как мне кажется, вещей самого Скрипаля или его дочери. Либо же каких-то предметов на кладбище. Естественно, там должны были знать, что он отправится в эти дни на кладбище, потому это запросто могли бы сделать британские спецслужбы», - утверждает Ринк.

По словам Ринка, британским спецслужбам доступна технология по созданию «Новичка», потому как они «профессионалы». Все дело еще и в том, что все формулы обнародовал ранее эмигрировавший в США химик Вил Марзаянов.

Напомним, что в британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший некогда на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей причастны в Российской Федерации. РФ категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.
Николай Офицеров
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