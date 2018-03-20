Эксперт: Скрипаля могли отравить и сами британцы

Поделился этой информацией с прессой Леонид Ринк, один из разработчиков данного вещества. Которое считается убийственнее знаменитого газа XV.
«Конечно, все можно с легкостью определить. Совершенно точно и то, что в Великобритании есть для этого специалисты. Именно они могли заняться обработкой, как мне кажется, вещей самого Скрипаля или его дочери. Либо же каких-то предметов на кладбище. Естественно, там должны были знать, что он отправится в эти дни на кладбище, потому это запросто могли бы сделать британские спецслужбы», - утверждает Ринк.
По словам Ринка, британским спецслужбам доступна технология по созданию «Новичка», потому как они «профессионалы». Все дело еще и в том, что все формулы обнародовал ранее эмигрировавший в США химик Вил Марзаянов.
Напомним, что в британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший некогда на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей причастны в Российской Федерации. РФ категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.