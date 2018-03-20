Меркель бесстрастно поздравила Путина с переизбранием на выборах

Ангела Меркель, канцлер ФРГ и глава правящей партии Германии, решила поздравить своего коллегу Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации. Тем не менее, в эту довольно сухую речь она вставила ноту о «необходимости решать возникшие проблемы».

Николай Офицеров

Говорится об этом в предоставленном правительством Германии коммюнике. Меркель отмечает, что наиболее важным на сегодняшний день является предложение диалога между государствами. Причем, это значительно важнее сделать сейчас, чем когда-либо раньше.», - отмечается в сообщении немецкого канцлера.Меркель также пожелала Владимиру Путину многочисленных успехов в вопросах решения задач, которые стоят перед Российской Федерацией.Стоит напомнить, что с Путиным созванивался также президент Франции Эмманюэль Макрон, который коротко пожелал ему успехов, однако, по большей части, их разговор относился к решению вопросов, стоящих особенно остро. В Елисейском дворце отдельно отмечают, что звонок Владимиру Путину не является адресованным ему поздравлением.