Меркель бесстрастно поздравила Путина с переизбранием на выборах

Говорится об этом в предоставленном правительством Германии коммюнике. Меркель отмечает, что наиболее важным на сегодняшний день является предложение диалога между государствами. Причем, это значительно важнее сделать сейчас, чем когда-либо раньше.
«На этом основании мы должны начать пытаться делать все для конструктивного диалога. В этом случае удастся увереннее решать многие основные двусторонние проблемы и находить боле жизнеспособные решения, потому как сейчас в них имеется недостаток», - отмечается в сообщении немецкого канцлера.
Меркель также пожелала Владимиру Путину многочисленных успехов в вопросах решения задач, которые стоят перед Российской Федерацией.
Стоит напомнить, что с Путиным созванивался также президент Франции Эмманюэль Макрон, который коротко пожелал ему успехов, однако, по большей части, их разговор относился к решению вопросов, стоящих особенно остро. В Елисейском дворце отдельно отмечают, что звонок Владимиру Путину не является адресованным ему поздравлением.