Масляков рассказал прессе о чувстве юмора Путина

Возглавляющий международный союз КВН Александр Масляков откровенно рассказал журналистам о том, каким чувством юмора обладает российский президент Владимир Путин. Также он объявил, что президент вполне может прийти на финальную игру высшей лиги клуба в декабре.

Николай Офицеров

1 марта Владимир Владимирович побывал на 1/8 финала высшей лиги КВН. Игру показывали по телевидению 9 марта. Уже после произошедшего выступления, Путин поднялся на сцену и решил отблагодарить КВНщиков за актуальность поднятых тем.», - утверждает Масляков.Маслякову также показалось, что 1 марта у Путина было прекрасное настроение. Он добавил, что у президентов имеется такая традиция приходить на игру перед выборами, но Путин посетит КВН уже в декабре.», - заявил Масляков. Как известно, в ноябре прошлого года Александр Масляков получил из рук Путина награду в виде ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.