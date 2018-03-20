Масляков рассказал прессе о чувстве юмора Путина

1 марта Владимир Владимирович побывал на 1/8 финала высшей лиги КВН. Игру показывали по телевидению 9 марта. Уже после произошедшего выступления, Путин поднялся на сцену и решил отблагодарить КВНщиков за актуальность поднятых тем.
«Я его не спрашивал, доволен он или нет. Он человек с замечательным чувством юмора, о чем известно очень хорошо и мне, и участникам клуба. Тут он тоже крайне положительно отреагировал на все. Игра, кстати, вышла довольно неплохая», - утверждает Масляков.
Маслякову также показалось, что 1 марта у Путина было прекрасное настроение. Он добавил, что у президентов имеется такая традиция приходить на игру перед выборами, но Путин посетит КВН уже в декабре.
«Может, как мне кажется, и на финал прийти, но это еще дожить надо. Это все-таки декабрь», - заявил Масляков. Как известно, в ноябре прошлого года Александр Масляков получил из рук Путина награду в виде ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.