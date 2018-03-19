Бортко раскритиковал слова Макаревича о "злобных дебилах"

Бортко высказал мнение в новом интервью о том, что Андрей Макаревич замечательный музыкант, но жизненная позиция у него ужасна. Первый зампредседателя комитета Госдумы России по культуре считает некорректным высказывание о россиянах в лице Макаревича.

Владимир Бортко отметил, что крайне не согласен с главой «Машины времени». Первый заместитель уверен, что русские совсем не такие, какими их видит Макаревич. Также чиновник рассказал, что если композитор хочет увидеть веселого и изумительного русского человека, то пусть посмотрит на него. Депутат считает себя хорошим человеком с русской душой и подобных личностей на территории РФ полным-полно.Напомним, что глава «Машины времени» Андрей Макаревич дал отчет по поводу поездки в Америку. Музыкант заявил, что в РФ происходят ужасные вещи. Макаревич подчеркнул, что удивлен насколько разные жители Америки и России. Композитор отметил, что 3 года назад таких изменений не наблюдалось. Лидер группы «Машина времени» сообщил, что данное изменение в государстве можно назвать «25-м кадром, который преображает личностей в злобных дебилов».